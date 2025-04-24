Ищется копирайтер для написания статей по психологии и IT сфере на заданные темы. Предпочтение отдается студентам журфака. Задача включает создание качественного контента согласно требованиям.
Автор для телеграмм канала премиального life-style СМИ
Ищу авторов для написания материалов для телеграмм канала премиального life-style СМИ на темы мода, красота, ювелирные украшения, гастро, путешествия, арт, психология, образ жизни. Прошу присылать примеры материалов, близкие темы и пожелания по оплате в личные сообщения.
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