Автор для телеграмм канала премиального life-style СМИ

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Закрыт3 заявки28 просмотров

Ищу авторов для написания материалов для телеграмм канала премиального life-style СМИ на темы мода, красота, ювелирные украшения, гастро, путешествия, арт, психология, образ жизни. Прошу присылать примеры материалов, близкие темы и пожелания по оплате в личные сообщения.

TelegramНаписание текстов
18 дней назад
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Заявки фрилансеров

Полина
 
20 лет
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