Велике видавництво інтернет-порталів (100+ осіб редакторського та авторського складу) у пошуках авторів/пишучих редакторів на постійну роботу.

Топові проєкти на 10+ мовах, налагоджена система виробництва контенту та навчання.

Графік вільний, в роботі орієнтуємося на обсяги і KPI, а не на витрачений час.

Щоквартальний бонус у розмірі 10-20% від заробленої суми за 3 місяці.

Базова ставка на випробувальний термін (1-3 місяці) - 60 гривень за 1000 знаків без пробілів. Ставка після випробувального терміну - від 70 до 120 гривень.

Писати тексти про покер. Брати інтерв'ю у лідерів думок в індустрії.

У вас високий рівень компетенції в темі, ви розумієте, про що пишете.

Наш проєкт великий та надійний, ми гарантуємо стабільну роботу. Вам не потрібно буде шукати нових замовників або комунікувати з великою кількістю старих.

Досвідчені головні редактори, завдяки яким ви суттєво зможете поліпшити свої навички та постійно будете прогресувати.