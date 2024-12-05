Ищется копирайтер/сценарист для работы с телеграм каналом на 70.000 подписчиков. Тематика - отношения и знакомства для мужчин. Обязателен опыт в копирайтинге от 1 года и создание контента для телеграм каналов. Высокая ответственность и соблюдение дедлайнов являются критически важными. Предлагается фиксированная зарплата и возможность удаленной работы.
Автор/копірайтер/пишучий редактор (покер) на дистанційку
Велике видавництво інтернет-порталів (100+ осіб редакторського та авторського складу) у пошуках авторів/пишучих редакторів на постійну роботу.
Топові проєкти на 10+ мовах, налагоджена система виробництва контенту та навчання.
Що ми пропонуємо:
Базова ставка на випробувальний термін (1-3 місяці) - 60 гривень за 1000 знаків без пробілів. Ставка після випробувального терміну - від 70 до 120 гривень.
Щоквартальний бонус у розмірі 10-20% від заробленої суми за 3 місяці.
Середня ЗП на місяць - 800$, квартальний бонус - 480$.
Щоденний обсяг - до 10 000 символів.
Графік вільний, в роботі орієнтуємося на обсяги і KPI, а не на витрачений час.
Дистанційний формат роботи.
28 днів відпустки на рік.
50% компенсація витрат на обладнання робочого місця.
Оплата навчання співробітників.
Обмін досвідом з колегами, профільні лекції та семінари.
1 000 000 читачів щомісяця з усього світу.
Що потрібно робити:
Писати тексти про покер. Брати інтерв'ю у лідерів думок в індустрії.
Підготовкою ТЗ, перевіркою та публікацією займаються окремі фахівці.
Вам точно до нас, якщо:
У вас високий рівень компетенції в темі, ви розумієте, про що пишете.
Ви освічений фахівець з почуттям стилю.
Ви дотримуєтесь термінів та якісно виконуєте завдання.
3 головні причини співпрацювати з нами:
Наш проєкт великий та надійний, ми гарантуємо стабільну роботу. Вам не потрібно буде шукати нових замовників або комунікувати з великою кількістю старих.
Досвідчені головні редактори, завдяки яким ви суттєво зможете поліпшити свої навички та постійно будете прогресувати.
Можливість сфокусуватися на улюбленій темі або зрости до головного редактора.
Будь-ласка, якщо вас зацікавила наша вакансія, пишіть у телеграм https://t.me/hr_ent або на пошту: [email protected]
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