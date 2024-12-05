Автор/копірайтер/пишучий редактор (покер) на дистанційку

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок149 просмотров

Велике видавництво інтернет-порталів (100+ осіб редакторського та авторського складу) у пошуках авторів/пишучих редакторів на постійну роботу.

Топові проєкти на 10+ мовах, налагоджена система виробництва контенту та навчання.

Що ми пропонуємо:

  • Базова ставка на випробувальний термін (1-3 місяці) - 60 гривень за 1000 знаків без пробілів. Ставка після випробувального терміну - від 70 до 120 гривень.

  • Щоквартальний бонус у розмірі 10-20% від заробленої суми за 3 місяці.

  • Середня ЗП на місяць - 800$, квартальний бонус - 480$.

  • Щоденний обсяг - до 10 000 символів.

  • Графік вільний, в роботі орієнтуємося на обсяги і KPI, а не на витрачений час.

  • Дистанційний формат роботи.

  • 28 днів відпустки на рік.

  • 50% компенсація витрат на обладнання робочого місця.

  • Оплата навчання співробітників.

  • Обмін досвідом з колегами, профільні лекції та семінари.

  • 1 000 000 читачів щомісяця з усього світу.

Що потрібно робити:

  • Писати тексти про покер. Брати інтерв'ю у лідерів думок в індустрії.

  • Підготовкою ТЗ, перевіркою та публікацією займаються окремі фахівці.

Вам точно до нас, якщо:

  • У вас високий рівень компетенції в темі, ви розумієте, про що пишете.

  • Ви освічений фахівець з почуттям стилю.

  • Ви дотримуєтесь термінів та якісно виконуєте завдання.

3 головні причини співпрацювати з нами:

  1. Наш проєкт великий та надійний, ми гарантуємо стабільну роботу. Вам не потрібно буде шукати нових замовників або комунікувати з великою кількістю старих.

  2. Досвідчені головні редактори, завдяки яким ви суттєво зможете поліпшити свої навички та постійно будете прогресувати.

  3. Можливість сфокусуватися на улюбленій темі або зрости до головного редактора.

    Будь-ласка, якщо вас зацікавила наша вакансія, пишіть у телеграм https://t.me/hr_ent або на пошту: [email protected]

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5 месяцев назад
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