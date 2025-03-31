Автор по искусственному интеллекту

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Закрыт3 заявки29 просмотров

Ищем авторов для работы с темами про искусственный интеллект. Нужен человек, который сможет заниматься эксклюзивными темами, проводить разговоры с ньюсмейкерами, аналитиками и экспертами, а также уметь читать отчетности компаний и находить новое в них. Знание профильных форумов и способность добывать темы оттуда также критически важны. Работа удаленная, английский язык обязателен.

Нейросети
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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