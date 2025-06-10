Автор статей на аграрную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Открыт5 заявок20 просмотров

На пиар-проекты агентства нужен журналист, который будет писать тексты на аграрную тематику. Обязательно с портфолио текстов на эту тему и знанием данной сферы. График работы – свободный. Пожалуйста, сразу отправляйте резюме, примеры публикаций и расценки за статью.

Написание статей
2 дня назад
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Заявки фрилансеров

Светлана
 
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