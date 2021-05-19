Автор текстов строительной тематики

Проект на 25 текстов строительной тематики.

Нужен копирайтер, понимающий для чего и как пишутся тексты, умеющий работать с ключевыми словами, сервисами проверки уникальности.

От себя гарантируем оперативную обратную связь, детальные разъяснения при возникновении вопросов по ТЗ, оплату без задержек.

50 р (Юмани)/1000 збп