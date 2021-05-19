Автор текстов строительной тематики

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Закрыт7 заявок604 просмотра

Проект на 25 текстов строительной тематики.

Нужен копирайтер, понимающий для чего и как пишутся тексты, умеющий работать с ключевыми словами, сервисами проверки уникальности.

От себя гарантируем оперативную обратную связь, детальные разъяснения при возникновении вопросов по ТЗ, оплату без задержек.

50 р (Юмани)/1000 збп  

4 года назад
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Елена 
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Заявки фрилансеров

Юлия
 
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Ольга
 
48 лет
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Был
3 года назад
52 отзыва
4 года назад