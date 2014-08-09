Авторы на сайт об отдыхе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок545 просмотров

На сайт http://adig-tur.ru/ требуются дополнительно по 15 статей в месяц.

Оплата — 50 рублей за статью из 300 слов (приблизительно 2000 знаков с пробелами). Оплата именно за статью не менее 300 слов (напишите на 400 слов — получите все равно 50 рублей).

Копирайт или Рерайт без источников, ищете любую статью в интернете по теме «Отдых в Адыгее» и делаете рерайт этой статьи.

В первом абзаце — два предложения, в каждом по разу ключевая фраза, она же название статьи. В тексте ключевая фраза повторяется 4–10 раз (не обязательно, но желательно)

Уникальность текста от 90 %.

Главное — качественные, читабельные тексты для людей.

Оплата за каждую статью (укажите желаемый способ оплаты).

С вас статья по теме (Отдых в Адыгее) — если проходит, оплачиваю всем конкурсантам) или образцы Вашей работы (нужно подтверждение того, что это вы делали)

Образец статей см. на сайте http://adig-tur.ru/

С уважением, Игорь Медведев!

11 лет назад
IgorM6622
Игорь 
59 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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