Авторы на сайт об отдыхе

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Оплата — 50 рублей за статью из 300 слов (приблизительно 2000 знаков с пробелами). Оплата именно за статью не менее 300 слов (напишите на 400 слов — получите все равно 50 рублей).

Копирайт или Рерайт без источников, ищете любую статью в интернете по теме «Отдых в Адыгее» и делаете рерайт этой статьи.

В первом абзаце — два предложения, в каждом по разу ключевая фраза, она же название статьи. В тексте ключевая фраза повторяется 4–10 раз (не обязательно, но желательно)

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С уважением, Игорь Медведев!