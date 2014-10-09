Авторские статья для туризма

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка274 просмотра

Требуется Копирайтер имеющий большой опыт за рубежом по Европе. ТРЕБОВАНИЯ

1)Знания Русского языка и грамотности а высшем уровне

2)Имеющий опыт поездок по Европе

3)Оптимизация статей по указанному ТЗ

4)Уникальность 100 %

5)Тошнота текста и остальное оговаривается по отдельности

6)Полностью раскрытая тема

7)Текст не должен содержать какая красивая страна или тому подобное БЕЗ ВОДЫ

ЕСЛИ ОПЫТА ЗА РУБЕЖОМ НЕТ то возможно брать информацию с ИЗВЕСТНЫХ ФОРУМ на основе опыта путешественников. При сдаче статьи ссылки где брали информацию прилагаются.

За рерайт с других сайтов я платить не буду. ДАже прошу не беспокоить

Плачу 70рб за 1000 знаков или 2$ (обьем статей обычно идет от 3000 символов)

11 лет назад
seriuslait
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

IrinaAvis
Ирина 
33 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Все происходит оперативно и как заявлено в ТЗ : Рекомендую
Отличный заказчик! Все четко, понятно, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

IrinaAvis
Ирина 
33 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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