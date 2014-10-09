Авторские статья для туризма

Требуется Копирайтер имеющий большой опыт за рубежом по Европе. ТРЕБОВАНИЯ

1)Знания Русского языка и грамотности а высшем уровне

2)Имеющий опыт поездок по Европе

3)Оптимизация статей по указанному ТЗ

4)Уникальность 100 %

5)Тошнота текста и остальное оговаривается по отдельности

6)Полностью раскрытая тема

7)Текст не должен содержать какая красивая страна или тому подобное БЕЗ ВОДЫ

ЕСЛИ ОПЫТА ЗА РУБЕЖОМ НЕТ то возможно брать информацию с ИЗВЕСТНЫХ ФОРУМ на основе опыта путешественников. При сдаче статьи ссылки где брали информацию прилагаются.

За рерайт с других сайтов я платить не буду. ДАже прошу не беспокоить

Плачу 70рб за 1000 знаков или 2$ (обьем статей обычно идет от 3000 символов)