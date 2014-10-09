Сайт нашей студии - plus38.ru Нужно написать контент на тему: 1. Разработка фирменного стиля, т.е дополнительная услуга (http://www.plus38.ru/razrabotka-firmennogo-stiya) 2. Написать два раздела по тематики поддержки сайтов (Техническая поддержка и поддержка наполнения) ...
Авторские статья для туризма
Требуется Копирайтер имеющий большой опыт за рубежом по Европе. ТРЕБОВАНИЯ
1)Знания Русского языка и грамотности а высшем уровне
2)Имеющий опыт поездок по Европе
3)Оптимизация статей по указанному ТЗ
4)Уникальность 100 %
5)Тошнота текста и остальное оговаривается по отдельности
6)Полностью раскрытая тема
7)Текст не должен содержать какая красивая страна или тому подобное БЕЗ ВОДЫ
ЕСЛИ ОПЫТА ЗА РУБЕЖОМ НЕТ то возможно брать информацию с ИЗВЕСТНЫХ ФОРУМ на основе опыта путешественников. При сдаче статьи ссылки где брали информацию прилагаются.
За рерайт с других сайтов я платить не буду. ДАже прошу не беспокоить
Плачу 70рб за 1000 знаков или 2$ (обьем статей обычно идет от 3000 символов)
Выбранный исполнитель
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