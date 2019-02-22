Бизнес-копирайтинг

Задачи:

1. Написать около 70 описаний тренинговых и консалтинговых продуктов для сайта компании по образцу и предоставленным исходникам. Лаконично и функционально до 2 кз материал.

2. Написать 10-15 статей на заданные темы с предоставленными ключевыми тезисами и ссылками на используемые в статье материалы исследований и т.п. Лаконично и функционально до 3-5 кз материал.

Примеры подобной работы, цену за кз не считая пробелы просьба указывать СРАЗУ в отклике.

Оплата строго по факту (киви, сбер, приватбанк). Можно частями.