Большой объем текстов

Более года с Александром работали над данным проектом, разбив его на несколько частей. Главным требованием были ежедневные публикации. И фрилансер следовал ему на протяжении всего сотрудничества. Александр подошел к заданию творчески, не только наполняя и сайт, но и обращая мое внимание на несоответствие информации, когда таковое имело место. Качеством - доволен. И несмотря на объемы, Александр с работой справился отлично. Спасибо.