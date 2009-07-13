Частн. проект для Виктора Плужникова vik-freelance

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка176 просмотров

Рерайт/перевод 100 статей для сайта автомобильной тематики.

Оплата: 110$ (Статья 1100-1200 знаков).

Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.

Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п. - не нужно). У источника/оригинала статьи должно быть хотя бы две картинки по теме статьи.

+ Договорённости в ЛС.

Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.

По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.

16 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$110
7 дней
Статьи написаны на отлично. Спасибо!
Очень положительный и надежный заказчик. Весьма рекомендую.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад

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