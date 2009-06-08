Нужно наполнять новостную ленту http://decor.telesys.ru/delaet-mir всякими материалами на тему светодизайна. Допустимо как просто копипастить материалы с указанием источника (если авторы не возражают против копипаста), но лучше придумывать собственный комментарий к картинке. ...
Частный проект для Ляховой Ирины (ira822)
Рерайт 20 статей. Тематика - туризм, описания интересных мест нашей планеты легким для чтения стилем.
Оплата: 22$. (Статья: 1100-1200 знаков).
Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.
Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу (все страницы в одном файле), в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п. - не нужно). У источника/оригинала статьи должно быть хотя бы две картинки по теме статьи.
Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.
По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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