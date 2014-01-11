Дети 14

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок303 просмотра

Тексты на 5-10 тыс. про деток. Срок - понедельник. 1$/1000.

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Анна справилась с поставленной задачей на отлично. Продолжаем сотрудничать дальше.
Марианна один из лучших и самых порядошних заказчиков на сайте, очень рекомендую и с удовольствием буду сотрудничать.
Elf78
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$3
5 дней
Качественный работа с высокой уникальностью. Хотелось бы продолжить сотрудничество и по другим проектам.
C нетерпением жду продолжения сотрудничества.
oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Отличный исполнитель, очень удобно и приятно с Оксаной работать! Отличное понимание задача, выполнение не только в срок, но даже быстрее.
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Спасибо за хорошо и быстро выполненную работу.
Сотрудничество с Марианной, как всегда, вызвало только самые положительные эмоции! Темы интересные, задание чёткое, оплата своевеменная! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
Elf78
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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