Нужно сделать 2 развесистые SEO-статьи (для людей) по продуктам 1С и IBM Cognos. 3ВЧ+3СЧ+6НЧ. По 7,5 тыс зн.
Диссертация
Необходим рерайт диссертации по развитию животноводческих хозяйств в регионе. Уникальность должна составлять не менее 95%, срок исполнения - 1 неделя, грамотность, возможность частого онлайн.
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