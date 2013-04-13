Диссертация

Отличное качество работы!!! Работа была выполнена даже раньше оговоренных сроков. Ольга учитывала все пожелания к работе, так же понравилась оперативность работы, что еще больше способствовало быстрому и качественному выполнению заказа. Вежлива, тактична - вообщем я осталась довольна!!! В дальнейшем обязательно буду с ней сотрудничать!!!