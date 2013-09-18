Добавить товары на сайт

Общение на форуме о кроликах со знанием темы Здравствуйте, нужно создать активность на социальной сети для любителей кролиководов от декоративных кроликов до мясных, блог,обсуждение, конкурсы с использованием ключевых фраз. Требуется хорошее тематики, умение создавать доброжелательную атмосферу ...
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Нужно добавить на сайт порядка 1000 новых товаров на сайт www.arcticserv.ru. В день желательно добавлять не менее 10 новых товаров. На добавление одного товара уходит, в среднем, 20 минут.
Система управления сайтом - modX. При необходимости обучим и подскажем, как работать с системой.
В ваших предложениях указывайте ориентировочную стоимость за добавление одного товара!
Ориентировочная инструкция по наполнению:
Добавление товара в категорию:
1. Нажать на кнопку Новый документ вверху левой колонки.
2. В открывшейся форме заполняем:
• Шаблон. Выбираем соответствующий шаблон из списка. Например, Приточные_товар, если добавляем приточные установки.
• Ставим галочку Опубликован (если товар готов к публикации)
• В Заголовок и Расширенный заголовок пишем подробное название товара
• В описание пишем 5-10 слов, характеризующих товар, включая название самого товара.
• В псевдоним пишем транслитом название товара (только английские буквы!!! И цифры, тире-для разделения слов). Пробелы использовать нельзя!
• Аннотация, введение: то же, что Описание.
• Родительский ресурс: нажимаем на Поле и в левой колонке выбираем категорию, в которую будет помещен товар.
• Содержимое ресурса: пишем своими словами 300-500 символов описания товара. Для каждого товара должно быть уникальное описание!!!!
• Далее переходим на вкладку Дополнительные поля и заполняем характеристики в соответствии с реальными характеристиками оборудования.
• Цена берется из прайсов или средняя из маркета (Уточнять по каждому разделу оборудования!)
• Изображение. Сюда добавляем изображение, обрезанное или пропорционально сжатое из имеющихся для добавляемого товара картинок. Наименование товаров должно начинаться с символа /. Размер изображения: х х х
• МаленькоеИзображение. Сюда добавляем изображение, обрезанное или пропорционально сжатое из имеющихся для добавляемого товара картинок. Наименование товаров должно начинаться с символа /. Размер изображения не более: 200px × 180px
• После заполнения всех полей нажать кнопку Сохранить.
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