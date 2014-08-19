Добавлять обявление на сайты

Суть задания: есть база сайтов (примерно 200 штук) на которых можно публиковать свой материал, необходимо пройтись по этой базе и расставить предоставленную вам рекламу.

На каждый сайт уходит не больше 2 минут, просто зашли, добавили рекламу, все материалы я предоставлю, ваша задача только проставить рекламу.

Пред началом роботы, вы пройдете краткое обучение, которое поможет вам быстро и качественно выполнить задание.