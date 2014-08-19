Нужны отзывы, айпи адреса москва и область. Необходим опыт по написанию. Укажите стоимость 1 пропущенного через модерацию отзыва.
Добавлять обявление на сайты
Суть задания: есть база сайтов (примерно 200 штук) на которых можно публиковать свой материал, необходимо пройтись по этой базе и расставить предоставленную вам рекламу.
На каждый сайт уходит не больше 2 минут, просто зашли, добавили рекламу, все материалы я предоставлю, ваша задача только проставить рекламу.
Пред началом роботы, вы пройдете краткое обучение, которое поможет вам быстро и качественно выполнить задание.
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