Добавлять обявление на сайты

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Закрыт16 заявок202 просмотра

Суть задания: есть база сайтов (примерно 200 штук) на которых можно публиковать свой материал, необходимо пройтись по этой базе и расставить предоставленную вам рекламу.

На каждый сайт уходит не больше 2 минут, просто зашли, добавили рекламу, все материалы я предоставлю, ваша задача только проставить рекламу.

Пред началом роботы, вы пройдете краткое обучение, которое поможет вам быстро и качественно выполнить задание.

11 лет назад
cht251
52 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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