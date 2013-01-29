Добротные тексты для сайта веб-студии

Написать около 10 сео статей по недвижимости не более 787 символов каждая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, ребята!
Нужно плотно поработать до 1 февраля по наполнению сайта разработчика веб-ресурсов. Кровь из носу требуются качественные уникальные тексты на подобные темы:
- Flash технологии;
- многопользовательская игра;
- Брендирование сообществ игроков.
и пр.
Стоимость работы 3$ за 1000 зн. б пробелов. Возможна оплата после каждой утвержденной статьи через Приват24 или Вебмани.
Подробности по работе выбранному исполнителю. ОЧЕНЬ желательны примеры статей на озвученную тематику.
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