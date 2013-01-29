Добротные тексты для сайта веб-студии

$50
КопирайтингЗавершен14 заявок286 просмотров
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Добрый день, ребята!

Нужно плотно поработать до 1 февраля по наполнению сайта разработчика веб-ресурсов. Кровь из носу требуются качественные уникальные тексты на подобные темы:

- Flash технологии;

- многопользовательская игра;

- Брендирование сообществ игроков.

и пр.

Стоимость работы 3$ за 1000 зн. б пробелов. Возможна оплата после каждой утвержденной статьи через Приват24 или Вебмани.

Подробности по работе выбранному исполнителю. ОЧЕНЬ желательны примеры статей на озвученную тематику.

Тексты для сайта
11 лет назад
vlogi
Вика 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
engine21
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
18 отзывов
11 лет назад
$50
3 дня
Спасибо Екатерине за качественные и грамотные тексты. Очень ответсвенный и пунктуальный исполнитель. Учла все необходимые пожелания из ТЗ и, самое галвное, работа Кати не требует правок и доработок. Обязательно буду обращаться еще!
Виктория - образцовый заказчик! Четкое ТЗ, мгновенная оплата, профессиональное и дружелюбное общение! Благодарю за приятное сотрудничество! Радуюсь за всех, кто будет работать с Викторией!
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо Наталье за оперативную помошь!
Вежлива в общении, всегда на связи, оплата своевременно. Рекомендую.
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$12
1 день
Наталья умничка. Схватывает ТЗ на лету. После нее не нужно править и дорабатывать тексты. Обязательно буду обращаться еще!
Виктория — ответственный работодатель, порадовало исчерпывающе составленное ТЗ, мгновенная оплата, а также пунктуальность в переписке. Всем рекомендую!!!
slon275
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$300
10 дней
Андрей работает быстро и качественно!
Сотрудничество состоялось.
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