Требуется автор шуток, которые вы написали САМИ. Проверка будет подробная, так что никаких caver-ов. Типы шуток : стендап, миниатюра, карапули, СТЭМЫ. Срок выполнения: до 3 месяцев.
Доработать текст на английском языке
Здравствуйте!
Нужно доработать текст на английском языке - описание кофемолки.
Текст написан неплохо, но надо внести некоторые изменения, посмотреть на него свежим взглядом.
Объём текста примерно 3000-3500 знаков без пробелов. Полностью переписывать текст не надо. Только внести некоторые изменения.
Подробное ТЗ от заказчика будет предоставлено.
Приемлемая цена за работу $1 за 1000 знаков без пробелов.
Текст уже написан. Надо просто вычитать и внести некоторые изменения.
Было бы свободное время, сделала бы сама.
Короче, сделаю сама.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать новость - технический обзор , Ваш копирайтинг плюс обработка фотографий которые есть у нас в наличии . Прошу присылать примеры работ и стоимость одной работы.Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! В группу нужны смешные картиночки или картинки с надписью. Примеров масса - http://vk.com/lediveka Нужно 100 мемов. Т.е. или Вы делаете мем, или ищите картинку и придумываете подпись ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать пять уникальных отзывов о работе дизайнера интерьера.. в стиле как нам все понравилось и т.п., на уникальность будет проверяться. Каждый отзыв не менее 100 символов. В отзывах, нужно показать проблемы, которые решает дизайнер. ...Завершен9 лет назад
Написать пресс-релизы о компрессионном белье.Завершен9 лет назад
Необходим рерайт отзывов. Тематика инфотовары - титан гель, жидкий каштан и др Оплата - минимальная, договорная Объем - 10 отзывов объемом от 500 до 1000 символов без пробелов. И для ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Необходимы тексты на тему "алмазное бурение". Помимо уникальности, от статей ожидается польза на уровне "эксперта", это означает приведение графиков, таблиц, прочих данных, перекрестных ссылок. По объему каждая статья порядка 1.5 - 3 ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу копирайтера для написания текстов для сайта mir-auto.biz Тематика Автостекла Объем 91 статья по 2000 символов Уникальность не ниже 95% Важно: при отклике на проект присылайте пример написанной статьи ...Завершен9 лет назад
Простым языком объяснить аудитории особенности работы с банковской гарантией. Избегать канцеляризмов, штампов, сложных предложений (сложноподчиненных и сложносочиненных) и оборотов (причастных и деепричастных). Аудитория: профессионалы начального уровня, люди без опыта в закупках. Хороший пример: http://www.e-kontur.ru/enquiry/78 ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
+ в т.ч. и по лидогенерации (все условия на сайте есть), также мы открыты к сотрудничеству и пр. Сам сайт идивзал.ру (по английски набрать в браузере). Сайт представляет собой площадку для ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад