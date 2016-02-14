Здравствуйте!

Нужно доработать текст на английском языке - описание кофемолки.

Текст написан неплохо, но надо внести некоторые изменения, посмотреть на него свежим взглядом.

Объём текста примерно 3000-3500 знаков без пробелов. Полностью переписывать текст не надо. Только внести некоторые изменения.

Подробное ТЗ от заказчика будет предоставлено.

Приемлемая цена за работу $1 за 1000 знаков без пробелов.

Текст уже написан. Надо просто вычитать и внести некоторые изменения.

Было бы свободное время, сделала бы сама.

Короче, сделаю сама.