Дорожно-строительные новости 2 раза в неделю.

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок291 просмотр

Писать новости для портала каждую неделю.

Рассматривать рынок дорожной техники и строительства, писать про это новости по 2000 символов.

По 2 новости в неделю

по 60 р за новость.

480 рублей в месяц.

Каждый месяц.

14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$16
30 дней
Отличное написание новостей по теме! Рекоммендую!
Очень хороший заказчик: толковый, деловой, ответственный. Своевременная оплата, без задержек. Спасибо) Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад

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