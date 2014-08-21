Два качественных текста. Краны, манипуляторы

Нужны тексты с пониманием темы. Добротные профессиональные. Информационного характера. Уникальность не ниже 96% по адвего.

1. Автокраны как спецтехника. Статья о том, какое применение в строительстве и дорожных работах находят автокраны

2. Отличительные черты манипулятора как транспортного средства. Статья о том, какие задачи выполняет манипулятор, чем он отличается от простых грузовиков, и от кранов.

Каждая статья порядка 700-1000 знаков. Коротко и по делу