Два качественных текста. Краны, манипуляторы

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Завершен15 заявок211 просмотров

Нужны тексты с пониманием темы. Добротные профессиональные. Информационного характера. Уникальность не ниже 96% по адвего.

1. Автокраны как спецтехника. Статья о том, какое применение в строительстве и дорожных работах находят автокраны

2. Отличительные черты манипулятора как транспортного средства. Статья о том, какие задачи выполняет манипулятор, чем он отличается от простых грузовиков, и от кранов.

Каждая статья порядка 700-1000 знаков. Коротко и по делу

11 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tauna_17
54 года
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Приятно получить действительно толково написанный текст на русском языке. Рекомендую.
Работать с Сергеем - одно удовольствие! Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tauna_17
54 года
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад

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