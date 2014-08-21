Нужны отзывы, айпи адреса москва и область. Необходим опыт по написанию. Укажите стоимость 1 пропущенного через модерацию отзыва.
Два качественных текста. Краны, манипуляторы
Нужны тексты с пониманием темы. Добротные профессиональные. Информационного характера. Уникальность не ниже 96% по адвего.
1. Автокраны как спецтехника. Статья о том, какое применение в строительстве и дорожных работах находят автокраны
2. Отличительные черты манипулятора как транспортного средства. Статья о том, какие задачи выполняет манипулятор, чем он отличается от простых грузовиков, и от кранов.
Каждая статья порядка 700-1000 знаков. Коротко и по делу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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