Два текста для сайта и консультация по соцсетям

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка106 просмотров

два текста для сайта и консультация по соцсетям

11 лет назад
lukinsv
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$100
6 дней
Получил качественные уникальные статьи. Есть уверенность, что рекомендации по продвижению от Татьяны также позволят улучшить позиции сайта. Хорошая работа, рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Сергей точно знает, чего хочет. Приятное общение, аргументированный и конструктивный подход к решению текущих вопросов. Оперативная проверка и своевременная оплата. Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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