Два текста о выкупе авто и аренде яхт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки171 просмотр

Нужны написать два текста. Объем от 2 до 5 тысяч на каждый.

Оплата 1 wmz за 1.000 символов с пробелами.

Структуру текста, ключи дам.

13 лет назад
klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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