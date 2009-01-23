Две статьи-обзора интернет-магазинов

Нужно написать два оригинальных обзора интернет-магазинов, подчеркнуть особенности каждого. Выполнены статьи должны быть не сухим языком обзора, а живым, чтобы простому человеку захотелось что-то приобрести. Занимаются магазины продажей футболок.

Объём каждого обзора - примерно 2000 знаков. Больше 3$ за 1к знаков не предлагать, бюджет ограничен.

Возможно дальнейшее сотрудничество.