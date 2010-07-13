Главный редактор в онлайн издание

$700
КопирайтингЗакрыт7 заявок509 просмотров
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Открыта позиция главного редактора в онлайн журнале по тематике

"яхтинг и морской спорт"

Требования:

- Высшее гуманитарное образование;

- Опыт работы редактором и понимание принципов функционирования

успешного издания;

Обязанности:

- Курирование направления деятельности редакции;

- Руководство и контроль за содержанием, художественным оформлением и

сроками выхода статей;

- Распределение обязанностей, взаимодействие с авторами статей,

привлечение новых авторов;

- Редактирование материалов, написание собственных статей (2-3 статьи в неделю);

- Проверка готовности статей;

- Принятие решений о размещении рекламных материалов в журнале;

Работа удаленная. Оплата $700 в месяц.

Так же рассматриваем заявки на сотрудничество от авторов статей

предложения без примеров статей по морской тематике не рассматриваются

( если нет опыта в этой сфере, то будьте любезны, потрудитесь написать

пример )

13 лет назад
buckster
Максим 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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