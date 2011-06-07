Глубокий красивый рерайт о кофе по исходникам

Есть информация для сайта, она взята из других сайтов. Тематика кофе. Нужно сделать качественный рерайт этих текстов. на выходе должен быть 100% уникальный текст.

Приблизительно 15К текста.

Если получится хороший результат, будут и другие задачи после этого!

указывайте цену за 1К б.п. в предложении и срок выполнения всей задачи.