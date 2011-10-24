Глубокий рерайт 8-9 текстов (около 35000 симв.)

Уважаемые копирайтеры,

необходимо сделать глубокий рерайт текста по специфической тематике - пожарная безопасность, пожарные сигнализации и т.п..

Требования:

- уникальность результата не менее 85% (проверяю 3-мя разными сервисами)

- текст должен быть легко читабельным (это тексты для людей, а не для поисковиков)

- срок 2-3 дня

В своей заявке укажите

- стоимость за 1000 симв. без пробелов

- срок (± 1 день)

- пример вашей работы по рерайту

Пожалуйста, не пишите в аську, скайп и личные сообщения здесь. Я рассмотрю все заявки и сам свяжусь с подходящим кандидатом.

По результатам работы приму решение о постоянном сотрудничестве.

Спасибо!