Глубокий рерайт 8-9 текстов (около 35000 симв.)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок201 просмотр

Уважаемые копирайтеры,

необходимо сделать глубокий рерайт текста по специфической тематике - пожарная безопасность, пожарные сигнализации и т.п..

Требования:

- уникальность результата не менее 85% (проверяю 3-мя разными сервисами)

- текст должен быть легко читабельным (это тексты для людей, а не для поисковиков)

- срок 2-3 дня

В своей заявке укажите

- стоимость за 1000 симв. без пробелов

- срок (± 1 день)

- пример вашей работы по рерайту

Пожалуйста, не пишите в аську, скайп и личные сообщения здесь. Я рассмотрю все заявки и сам свяжусь с подходящим кандидатом.

По результатам работы приму решение о постоянном сотрудничестве.

Спасибо!

14 лет назад
Fujin
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
51 отзыв

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$35
4 дня
Ольга справилась с заданием отлично. Единственный "минус" - была задержка на несколько дней, но я понимаю, всякое бывает. Тем не менее, качество работы вполне перекрывает этот минус. Спасибо!
Чуткий и понимающий заказчик, с пониманием отнесся к непредвиденной задержке сдаче заказа. Оплата - моментальная. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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