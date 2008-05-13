Глубокий рерайт туристической статьи

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок483 просмотра

Требуется глубокий рерайт статьи по туризму в Греции. 2000 символов. 1 уе за 1000.

17 лет назад
seasick
Артем 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
297 отзывов

Выбранные исполнители

bblubimov
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задание ясное и четкое. Статья отправлена и тут же получена оплата. Удобно и быстро. Рекомендую.
RY
49 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$2
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Просто отлично: четкое задание, оперативные консультации, моментальная оплата. Приятно иметь дело с таким заказчиком.
OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$2
Превосходный рерайт, статья получилась лучше оригинала, сделала моментально. Приятна в общении. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Приятно работать с человеком, который точно знает, чего хочет, и моментально оплачивает работу. Спасибо за интересную работу!
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$2
Отличный рерайт, все замечательно. Буду продолжать работать.
Все четко и ясно. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

bblubimov
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
RY
49 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
OllyW
Ольга 
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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