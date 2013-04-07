Информационно-рекламные тексты про мебель

Мне нужен рерайтер/копирайтер для написания текстов. Тематика: строительство, ремонт, электроника. Не важно мужчина или женщина, главное чтобы автор разбирался в этих тематиках. Будут браться статьи из технических журналов и в основном рерайтится. Но к каждому ...