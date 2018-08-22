Ищу копирайтера для наполнения сайта описаниями

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Закрыт19 заявок224 просмотра

Ищу копирайтера для наполнения сайта описаниями - 30р за 1000 символов. 

Сайт туристической тематики, нужны описания для объектов в справочнике: музеи, памятники и т.д. 

Длина 200-500 символов в каждом, общее количество около 200

7 лет назад
aledoroff
Илья 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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