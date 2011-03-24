Наполнение сайтов контентом. Написание технических текстов. Оплата по килобайтам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу ответственного, опытного рерайтера для выполнения большого обьема работы. ЕЖЕДНЕВНО необходимо выполнять от 20к - 30к рерайта. Исходники предоставлю. Цена 0,5$ за 1к символов, без пробелов. Цена не обсуждается.
Основные тематики по которым нужно будет делать рерайт: Туризм, Авто, Строительная и Женская тематики. Но это не значит что другие тематики мы не затронем, это всего лишь перечень основных тематик в которых у вас должен быть опыт рерайта.
ПОВЕРХНОСТНЫЙ РЕРАЙТ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. ЗАМЕНА СИНОНИМАМИ, ПЕРЕСТАНОВКА СЛОВ и СЛОВОСОЧЕТАНИЙ.
Нужен нормально отрерайченный текст. Под нормально отрерайченным текстом я понимаю, смысл с исходника своими словами.
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ: (сделайте рерайт)
Оформление комнаты для вашего ребенка должно быть олицетворено с выбранной темой. Внимание необходимо обращать даже на самые маленькие аксессуары, так как они также играют большую роль. Учтите, что в комнате мальчика должно присутствовать зонирование на игровую зону, зону для обучения и зону для отдыха. Правильное зонирование позволит ребенку длительное время чувствовать себя в комнате комфортно и удобно, даже по прошествии нескольких лет.
Первым вариантом оформления комнаты для мальчика может стать тема животных. Скажи, какой бы подрастающий мужчина не хотел бы по всюду видеть мужественных тигров, быстрых львов и других хищных…. И не очень животных, развивающих в ребенке не только любовь к природе, но и чувство ответственности в братьям нашим меньшим. Комната с прыгающими лягушками, летающими птицами и приятной негой полуденной прохлады лесного царства непременно станет лучшим местом проведения времени вашего мальчугана.
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Указывайте номер icq
Укажите количество символов которое вы сможете сделать за день
График работы на протяжения месяца (Пример: смогу работать ежедневно. Смогу работать ежедневно кроме Воскресенья)
Отправляйте мне в ЛС рерайт тестового задания.
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