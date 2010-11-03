Ищу помощника

КопирайтингЗавершен41 заявка882 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется грамотный копирайтер, который регулярно находится онлайн и относится к своей работе максимально серьезно.

Работы немного, но на регулярной основе, то есть сотрудничество долгосрочное.

Нужно будет время от времени писать короткие обзоры на различную тематику (копирайт), а также новости (рерайт).

Плачу 30 wmr за 1000 знаков копирайта.

Оставляйте ваши заявки и номера ICQ в проекте. Всем постучу сам после 14:00 по Москве. В личку просьба не писать.

13 лет назад
yinshi
Сергей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранные исполнители
HerOberst
Олег 
56 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$10
Работать с Олегом легко и просто. Очень тактичный исполнитель, который ни разу не подвёл. Перешли на долгосрочное сотрудничество. Рекомендую!
Отличный работодатель. Задания лаконичные и четкие. Оплата своевременная. Приятно работать.
iivm
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$10
Ирина хороший и ответственный копирайтер, что является большой редкостью на сегодняшний день. Работой доволен. Перешли на долгосрочное сотрудничество.
Четко поставленная задача, своевременная оплата, приятное общение. Только самые положительные эмоции от сотрудничества и наилучшие впечатления о заказчике.
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