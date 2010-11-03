Ищу помощника

Требуется грамотный копирайтер, который регулярно находится онлайн и относится к своей работе максимально серьезно.

Работы немного, но на регулярной основе, то есть сотрудничество долгосрочное.

Нужно будет время от времени писать короткие обзоры на различную тематику (копирайт), а также новости (рерайт).

Плачу 30 wmr за 1000 знаков копирайта.

Оставляйте ваши заявки и номера ICQ в проекте. Всем постучу сам после 14:00 по Москве. В личку просьба не писать.