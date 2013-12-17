Для постоянного сотрудничества нужны несколько авторов, которые могут делать в день от 10 до 15 тысяч простого текста. Люди нужны грамотные и ответственные. Плачу 25 рублей за тысячу в Вебмани, сразу, как принимаю текст. Работы ...
Ищу рерайтера на постоянку
Доброго времени суток
Ищу рерайтера для написания статей по моим ключам на женскую тематику. Исходники нужно будет подбирать самостоятельно. Уникальность ниже 95% по Адвего не принимается - доработка. Ключи нужно будет выделять, остальные подробности я при личной беседе расскажу.
Интересует стоимость 1000 б.п., Ваш график до Нового Года и Ваши условия. Работа минимум до конца января. Связаться со мной можно по контактным данным указанным в профиле
Раз в час точно нахожусь у компьютера.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать рерайт 10 текстов, с ключевыми запросами. Объем 1-го текста примерно 2000 знаков. Уникальность 100%. Тематика: промышленное холодильное оборудование. Исходники прилагаются. Оплата - 50 рублей за тысячу знаков без пробелов. Оплата ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Трубется несколько десятков текстов на тематики: мультиварки - могут быть оригинальные рецепты, или какие-то советы, касающиеся мультиварок; трубы; строительство; глаза и глазные заболевания. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Рерайт описаний бизнес литературы. Кол-во позиций - 100, кол-во символов в одной позиции - 700-800.Копирайтинг37 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим рерайтинг статей для сайта. Тематика статей: "Производство бронированных дверей". Большая часть статей технические.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Выполнение качественного рерайта текстов на медицинскую тематику задание от 15 тыс. символов. Требования: 1. Уникальность выше 90% 2. Оплата только по факту, т.е. безопасная сделка 4. Оплата без пробелов ...Завершен11 лет назад
Нужно написать небольшую продающую статью «Вяжем на лето» – 2 – 2,5 тысячи знаков (с пробелами) Продвигаем товар – нитки для вязания, которые представлены в интернет-магазине bestpryazha.ru Ключевики: купить пряжу, ...Завершен11 лет назад
Требуется копирайтер для Написания статей для сайтов агентства по четко составленному ТЗ. Требуются человечные тексты, написанные для людей. Требуются как сеошные(мягкая оптимизация, немного ключей, подбираются так, что бы их было не сложно ...Завершен11 лет назад
- $50
Требуется разместить информацию о представительствах компании. Всего 78 городов. Нужно каждое представительство разместить на картах гугол и яндекс. Сначала прорабатываем гугол. Оплачиваем. Потом переходим ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
2 текста по 500 для сайтов строительных фирм. Поздравление заказчиков с Новым годом. Включить такую тему: трудимся на благо Заказчика, постоянно работаем над улучшением качества и т.п. + общие слова, пожелания.Завершен11 лет назад