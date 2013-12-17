Ищу рерайтера на постоянку

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Закрыт25 заявок444 просмотра

Доброго времени суток

Ищу рерайтера для написания статей по моим ключам на женскую тематику. Исходники нужно будет подбирать самостоятельно. Уникальность ниже 95% по Адвего не принимается - доработка. Ключи нужно будет выделять, остальные подробности я при личной беседе расскажу.

Интересует стоимость 1000 б.п., Ваш график до Нового Года и Ваши условия. Работа минимум до конца января. Связаться со мной можно по контактным данным указанным в профиле

Раз в час точно нахожусь у компьютера.

Написание статей
11 лет назад
work-word
Валерий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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