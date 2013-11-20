Ищу рерайтеров на тематику "Английский язык"

На портал об иностранных языках требуются авторы для долгосрочного сотрудничества.

Требования:

- Умение писать грамотные и интересные тексты на русском и украинском языках.

- Пунктуальность, ответственность, порядочность.

- Умение находить в Интернете нужную информацию.

- Быть на связи через Skype.

- Вовремя сдавать работу.

- Возможность выполнять объемы — до 10000 символов в день.

Также желательно базовые знания html и Photoshop. Это даст дополнительные очки в Вашу пользу при отборе кандидатов.

Схема работы:

- Получаете шаблон и инструкции по выполнению работы.

- Пишете материал в соответствии с шаблоном.

- Добавляете картинки и файлы к описанию.

- Размещаете все это с помощью специального скрипта на сайте.

От нас:

- Постоянные заказы

- Регулярные выплаты.

- Возможность развития и продвижения по карьерной лестнице.

- Помощь редактора (в случае возникновения вопросов).

Предполагаемый месячный бюджет на одного автора – 12 000 - 15 000 рублей.

При успешном сотрудничестве возможен карьерный рост к должности копирайтера, контент-менеджера и редактора.