Ищу талантливых авторов

Для выполнения регулярных заказов ищу авторов, которые будут отвечать следующим требованиям:

1. Автор знает что такое уникальность текста и умеет её проверять. Отговорки типа - я переводил/ла и поэтому не считаю нужным проверять уникальность - не подходит. Что вы делаете с текстом мне не важно, лишь бы на выходе уникальность стремилась к 100%.

2. Автор обладает своим стилем изложения, который будет интересен читателям. Язык - грамотный русский, без включений суржика.

3. Умеет чётко по пунктам выполнять все условия ТЗ по текущим заказам, соблюдать сроки.

4. Автор умеет работать с ключами: знает что такое прямое вхождение, без напоминания будет выделять их жирным, знает что такое переспам ключами....и т.д.

5. Автор адекватно оценивает свою работу, не завышая стоимость.

Иными словами нужен автор (выберу несколько исполнителей), который будет способен принять заказ и выполнить его в оговоренный срок с учётом ВСЕХ требований.

Хочу отметить, что при сотрудничестве мне важны все пункты, если вы не способны выполнить все - пожалуйста, не тратьте ни своё, ни мой время.

Жду предложений по цене.