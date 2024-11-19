Требуется копирайтер для создания контента для лэндингов и минисайтов. Основные тематики: медицина, недвижимость, ремонтные сервисы. Необходим текст на английском, русском и украинском языках. Важно обеспечить качественное и продающее описание для каждой из тем.
Ищу талантливого автора
Привет! Ищу талантливого автора, который подготовит доклад на тему:
"Как работа над созданием лекарства от старения и борьба с проявлениями смерти касается каждого из нас?". Объем 10-15к символов
Важные детали:
Ключевые фигуры и лидеры мнений. Нужно рассказать о самых заметных людях и организациях, которые продвигают идею радикального продления жизни. Кто они, какие у них подходы и идеи?
Обзор направлений. Кратко опишите, что сейчас делают ученые, компании и активисты в этой области.
Как это связано с нами. Очень важно объяснить, как обычные люди могут влиять на прогресс и т.д.
Что ожидается?
Легкий, дружелюбный стиль, как если бы вы рассказывали историю другу.
Работа с минимальным использованием нейросетей желательна
Если вы любите писать на сложные и интересные темы простым языком, давайте обсуждать подробности
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