Привет! Ищу талантливого автора, который подготовит доклад на тему:

"Как работа над созданием лекарства от старения и борьба с проявлениями смерти касается каждого из нас?". Объем 10-15к символов

Важные детали:

Ключевые фигуры и лидеры мнений. Нужно рассказать о самых заметных людях и организациях, которые продвигают идею радикального продления жизни. Кто они, какие у них подходы и идеи? Обзор направлений. Кратко опишите, что сейчас делают ученые, компании и активисты в этой области. Как это связано с нами. Очень важно объяснить, как обычные люди могут влиять на прогресс и т.д.

Что ожидается?

Легкий, дружелюбный стиль, как если бы вы рассказывали историю другу.

Работа с минимальным использованием нейросетей желательна

Если вы любите писать на сложные и интересные темы простым языком, давайте обсуждать подробности