Ищу талантливого автора

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка143 просмотра

Привет! Ищу талантливого автора, который подготовит доклад на тему:
"Как работа над созданием лекарства от старения и борьба с проявлениями смерти касается каждого из нас?". Объем 10-15к символов

Важные детали:

  1. Ключевые фигуры и лидеры мнений. Нужно рассказать о самых заметных людях и организациях, которые продвигают идею радикального продления жизни. Кто они, какие у них подходы и идеи?

  2. Обзор направлений. Кратко опишите, что сейчас делают ученые, компании и активисты в этой области. 

  3. Как это связано с нами. Очень важно объяснить, как обычные люди могут влиять на прогресс и т.д.

Что ожидается?

  • Легкий, дружелюбный стиль, как если бы вы рассказывали историю другу.

  • Работа с минимальным использованием нейросетей желательна

Если вы любите писать на сложные и интересные темы простым языком, давайте обсуждать подробности

Написание статей
5 месяцев назад
guest_1732044152304
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Дарья
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ксенія
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анна
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Была
23 дня назад
5 месяцев назад
Богдан
 
21 год
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Илья
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
20 лет
9 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Любов
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Николай
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Карина
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Марія
 
18 лет
10 месяцев в сервисе
Была
6 дней назад
5 месяцев назад
Виктория
 
42 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ярина
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Богдан
 
16 лет
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Даниил
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Тамила
 
21 год
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Леся
 
47 лет
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 часов назад
49 отзывов
5 месяцев назад
Назар
 
24 года
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Віта
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Олександр
 
21 год
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
37 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Копирайтинг