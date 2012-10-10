Ищу талантливого начинающего копирайтера

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка469 просмотров

Привет всем.

Я ищу человека для нового проекта

мне важно что бы человек разбирался в медицинской тематике и не допускал в своих текстах лексических и логических ошибок.

задача заполнить сайт статьями по моему тз.

все подробности в атаче.

Если есть вопросы, задавайте.

Спасибо,

Андрей.

13 лет назад
clanwar23
Андрей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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