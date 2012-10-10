Ищу талантливого начинающего копирайтера

Здравствуйте в нашу компанию по грузоперевозкам нужен Профессиональный копирайтер который будет писать статьи по нашей тематике и каждый день практически. Указывайте пожалуйста ваше портфолио. Опыт работы(примеры). А так же сразу пишите какую цену ...