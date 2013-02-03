Исполнитель для написания кинообзоров и т.д.

Ищу человека, знающего свою работу. Надо писать обзоры фильмов, так же лучшие фильмы какого-то жанра за месяц, неделю, год, а так же ожидаемые фильмы. Вообще любителя фильмов который с душой смогбы написать что-то от себя и конечно же от мнения других людей который пишут в интеренете.