Требуется копирайтер для написания отзыва на товар на платформе Wildberries. Оплата составляет 10$. Необходим опыт в создании качественного контента.
IT-журналист для создания статей для блога Mirasvit
Мы ищем IT-журналистов для создания экспертных англоязычных статей для международной IT-компании Mirasvit. В обязанности входит подготовка вопросов к техническому специалисту, проведение интервью и написание статьи на основе собранного материала. Идеальный кандидат имеет опыт интервью и подготовки текстов, свободно владеет украинским языком и английским не ниже С1. Средний размер статьи – 2000-2500 слов, гонорар за статью 150-200 долларов. Отзывы присылайте на почту с сопроводительным письмом и примерами работ.
Заявки фрилансеров
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