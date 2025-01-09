Мы ищем IT-журналистов для создания экспертных англоязычных статей для международной IT-компании Mirasvit. В обязанности входит подготовка вопросов к техническому специалисту, проведение интервью и написание статьи на основе собранного материала. Идеальный кандидат имеет опыт интервью и подготовки текстов, свободно владеет украинским языком и английским не ниже С1. Средний размер статьи – 2000-2500 слов, гонорар за статью 150-200 долларов. Отзывы присылайте на почту с сопроводительным письмом и примерами работ.