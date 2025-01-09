IT-журналист для создания статей для блога Mirasvit

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  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка17 просмотров

Мы ищем IT-журналистов для создания экспертных англоязычных статей для международной IT-компании Mirasvit. В обязанности входит подготовка вопросов к техническому специалисту, проведение интервью и написание статьи на основе собранного материала. Идеальный кандидат имеет опыт интервью и подготовки текстов, свободно владеет украинским языком и английским не ниже С1. Средний размер статьи – 2000-2500 слов, гонорар за статью 150-200 долларов. Отзывы присылайте на почту с сопроводительным письмом и примерами работ.

Написание статей
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Євгенія
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад