Нужно написать текст (возможен рерайт) на английском языке с небольшим уклоном на нужные ключевые слова. Тематика - музыка и шоу бизнес. Примерный размер текста - около 450-600 слов. Прилагайте сразу примеры своих англоязычных ...
Из обычных текстов в Продающие
Нужен человек, специализирующийся на написании продающих текстов, ведущих диалог с клиентом, способных заинтересовать в предоставленной услуге и заставить произвести желаемое действие. Долго описывать потребности не вижу смысла - вы сами лучше меня знаете, что требуется от подобных текстов.
Тематика продаваемых услуг: WEB разработка, IT
Принцип нашего с вами сотрудничества: я предоставляю готовые описания и тексты, говорящие об услуге, ваша же задача сделать из них продающую бомбу, не меньше))
Просьба: при подаче заявки кидайте линк на портфолио работ ИМЕННО по продающим текстам.
Кому не нужно подавать заявки
-студиям и посредникам
- если нечего показать
- копирайтерам-универсалам
- "на попробовать" и на " а вдруг прокатит" (уверяю, не прокатит)
-любителям рассылать однотипные спамные ответы по проектам
Спасибо и удачного нам с вами будущего сотрудничества.
Да, просьба указывать желаемую цену за вашу работу - хоть это далеко и не основной фактор отбора, но существенный. При прочих равных он естественно учитывается.
Заявки фрилансеров
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