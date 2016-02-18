Из обычных текстов в Продающие

Нужен человек, специализирующийся на написании продающих текстов, ведущих диалог с клиентом, способных заинтересовать в предоставленной услуге и заставить произвести желаемое действие. Долго описывать потребности не вижу смысла - вы сами лучше меня знаете, что требуется от подобных текстов.

Тематика продаваемых услуг: WEB разработка, IT

Принцип нашего с вами сотрудничества: я предоставляю готовые описания и тексты, говорящие об услуге, ваша же задача сделать из них продающую бомбу, не меньше))

Просьба: при подаче заявки кидайте линк на портфолио работ ИМЕННО по продающим текстам.

Кому не нужно подавать заявки

-студиям и посредникам

- если нечего показать

- копирайтерам-универсалам

- "на попробовать" и на " а вдруг прокатит" (уверяю, не прокатит)

-любителям рассылать однотипные спамные ответы по проектам

Спасибо и удачного нам с вами будущего сотрудничества.

Да, просьба указывать желаемую цену за вашу работу - хоть это далеко и не основной фактор отбора, но существенный. При прочих равных он естественно учитывается.