Качественные статьи о собаках породы Ротвейлер

Требуется написать 110 небольших (1500 символов каждая) статей. UPD. К сожалению, времени на написание остается уже мало. Предпочтение отдам тем, кто сделает быстро. Желательно за выходные. Тематика рерайта - популярные статьи на разные темы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи со скорым открытием крупного портала по данной тематике необходимы качественные, интересные, полезные статьи ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Статьи интересуют на совершенно разные тематики: дрессировка, о породе, психология породы и т.п.. Хотелось бы и чтобы статейки были не краткими, от 3000 символов каждая, возможно снабжение фотками/видео. Не важно, будет это полный копирайт, рерайт или даже перевод. Главное чтобы текст был уникальный, интересный и не похож на статьи с других сайтах о ротвейлерах.
Пока интересует ~20 статей. В зависимости от выставленного вами бюджета, количество статей может увеличиться до 2-х раз.
Жду ваши предложения.
Всем спасибо за предложения. Очень сложно сделать выбор. Исполнителя выбрал. Кого не выбрал - извините, ещё повезёт! Проект закрываю.
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