Качественные статьи о собаках породы Ротвейлер

КопирайтингЗавершен17 заявок295 просмотров
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В связи со скорым открытием крупного портала по данной тематике необходимы качественные, интересные, полезные статьи ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Статьи интересуют на совершенно разные тематики: дрессировка, о породе, психология породы и т.п.. Хотелось бы и чтобы статейки были не краткими, от 3000 символов каждая, возможно снабжение фотками/видео. Не важно, будет это полный копирайт, рерайт или даже перевод. Главное чтобы текст был уникальный, интересный и не похож на статьи с других сайтах о ротвейлерах.

Пока интересует ~20 статей. В зависимости от выставленного вами бюджета, количество статей может увеличиться до 2-х раз.

Жду ваши предложения.

Всем спасибо за предложения. Очень сложно сделать выбор. Исполнителя выбрал. Кого не выбрал - извините, ещё повезёт! Проект закрываю.

13 лет назад
sergei-shol
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
new_winner
Валерия 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Всё отлично, работой доволен. Статьи интересные, всё сделано грамотно. Спасибо!
Сотрудничество с Сергеем безусловно порадовало. Приятный в общении заказчик. Своевременная оплата, четкое ТЗ. Сергей, я готова честно признаться вам- с удовольствием буду писать для вас всю жизнь)!!! С уважением, Валерия.
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