Качественные статьи о собаках породы Ротвейлер

В связи со скорым открытием крупного портала по данной тематике необходимы качественные, интересные, полезные статьи ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Статьи интересуют на совершенно разные тематики: дрессировка, о породе, психология породы и т.п.. Хотелось бы и чтобы статейки были не краткими, от 3000 символов каждая, возможно снабжение фотками/видео. Не важно, будет это полный копирайт, рерайт или даже перевод. Главное чтобы текст был уникальный, интересный и не похож на статьи с других сайтах о ротвейлерах.

Пока интересует ~20 статей. В зависимости от выставленного вами бюджета, количество статей может увеличиться до 2-х раз.

Жду ваши предложения.

Всем спасибо за предложения. Очень сложно сделать выбор. Исполнителя выбрал. Кого не выбрал - извините, ещё повезёт! Проект закрываю.