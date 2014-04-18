Качественный копирайт статей на тему мебели

КопирайтингЗакрыт27 заявок231 просмотр
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Нужен качественный профессиональный копирайт статей на тему элитной мебели в стиле статьи-рассказа из журнала. Пример пришлю в личной переписке, оплата обсуждается. Новичков просьба не беспокоить, только опытные копирайтеры.

10 лет назад
yana_st
Яна 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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