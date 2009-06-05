Статья на тему автомобилей 2-3 т знаков. Вы должны разбираться в теме! Срок - сегодня.
Качественный рерайт сайта
Нужен качественный рерайт описаний "Косметика для солярия" сайта http://s-shine.ru/
Главное, чтобы хорошо читалось, и было уникальным.
Тестовое задание = рерайт текста главной страницы. присылайте на [email protected]
При качественном выполнении, настроен на дальнейшее сотрудничество в наполнении и корректировке текстов сайта!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно написать две PR-статьи с ненавячивой рекламой, статья пишется от лица блоггера. Статьи с PR-ом оборудования, желателен опыт проведения ремонтных и строительных работ у автора. Обязателен нужен опыт и приемеры. Заявки со ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Здравствуйте! Ищу несколько исполнителей на рерайт описаний сериалов. Работа несложная, но объемная. Преимущество имеет автор, предложивший меньшую цену. Подробности в личной переписке.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Здравствуйте. Необходим начинающий рерайтер. Объемы работы большие. Пишите ваши предложения и ICQ. Ориентируюсь на минимальные цены. Спасибо. Все предложения пишите здесь.Копирайтинг17 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо писать новости, обзоры, статьи для сайта занимающегося вводом выводом webmoney.(Рерайт) пример того что прийдется писать - http://moneynews.ru/, http://owebmoney.ru/ 2-3 новости в день, 2-3 статьи в неделю. работа постоянная, указывайте цены за ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт16 лет назад
В связи с запуском интернет-магазина требуются авторы для написания обзоров, превью, SEO оптимизированных текстов, наполнения каталога и других материалов по теме Nintendo Wii, в дальнейшем по Xbox 360, PlayStation 3, PSP, Nintendo DS. Требования ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу человека для написания текстов для моего сайта, уже имеется веб-дизайн шаблона. Нужен человек для небольшой корректировки шаблона и написания текста для всех страниц сайта. Около 10 страниц, текст должен быть актуальным и хорошо написанным, ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно написать текст приветствие используя ключевые слова. Оплата 2 $ за 1000 знаков. Пишите кто готов взяться и свои контакты. Тематика продажа попугаев.Копирайтинг52 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $6
Нужно написать статью по теме "Недвижимость ОАЭ "Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Заполнение нового форума темами. Тематика форума - программирование, ОС, Интернет и т.д.Копирайтинг15 заявокЗакрыт16 лет назад