Качественный рерайтинг 10.000 знаков. Оперативно.

Необходимо создать брошюру для строительной компании, направлений внутри компании много, и необходимо это объединить, плюс идея такова сделать брошюру сборно-разборной, то есть при необходимости вставлять или убирать листы)
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Качественный SEO(!) рерайтинг на финансовую тематику, объем примерно 10.000 знаков. Вопрос требуется решить очень оперативно! Задержки не приемлемы.
Тематика - финансовая. Язык - русский.
п.с. С радостью заплачу за английский перевод этих текстов при наличии у вас соответствующего опыта и квалификации.
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