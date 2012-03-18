Качественный рерайтинг 10.000 знаков. Оперативно.

КопирайтингЗавершен11 заявок343 просмотра
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Качественный SEO(!) рерайтинг на финансовую тематику, объем примерно 10.000 знаков. Вопрос требуется решить очень оперативно! Задержки не приемлемы.

Тематика - финансовая. Язык - русский.

п.с. С радостью заплачу за английский перевод этих текстов при наличии у вас соответствующего опыта и квалификации.

Пишите ваш скайп сразу в заявке.

12 лет назад
DIVINE
Игорь 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kisslera
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$80
4 дня
Хороший рерайтер и переводчик! Рекомендую!
Всем коллегам советую работать с Игорем! Ответственный заказчик и приятный в общении человек!
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