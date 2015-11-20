Качественное описание разделов на сайте

КопирайтингЗавершен1 заявка157 просмотров
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9 лет назад
delferg
Руслан 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
9 лет назад
$700
50 дней
Эффективное сотрудничество! Рекомендую!
В который раз работаем с Русланом и все отлично. Рекомендую его, как ответственного и пунктуального заказчика.
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