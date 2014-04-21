Как по знаку Зодиака выбрать себе талисман?

Для интернет-магазина pavshop.ru нужно написать тексты для категорий. Есть запросы, есть URL, задан объём. Вот документ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al3qRJdtyIF_dEVTT25aeWVhRF80WUIzS1JFcGM4cGc&usp=sharing В колонке D url. Если URL есть, то надо писать. Если не указан URL, то вам ничего не делать. В колонке C запросы, ...