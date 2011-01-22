Художественно улучшить письмо

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок656 просмотров

Есть письмо на одну/две страницы, нужно его обработать и всячески улучшить. Качество первостепенно. Срок - 3 дня.

14 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$25
3 дня
Валерий отлично справился с поставленной задачей. Сработал оперативно, качественно и аккуратно. Мастер своего дела.
Приятно работать под началом человека, который грамотно и умело руководит проектом. Рекомендую всем Бориса, как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад