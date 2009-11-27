Нужен человек, который будет постить комментарии в интернет-магазин. Типа такого:

Купил "товар" жене понравилась, доставили оперативно и быстро...

Классный "товар" сделал подарок любимому - он просто балдеет

Если я закажу сегодня к пятнице доставите в Одессу..

Вобщем, такого плана.

1 комментарий от 50 -100 знаков.

Работу на сложная.

Цена одного комментария 0.03 у.е. Все проверяются и должны быть граммотными и уникальными

Нужно ставить со временем, около 5 в день.