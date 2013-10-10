Необходимо грамотные тексты по теме ООО в РФ (Общество с ограниченной ответственностью). Оплата: 40 рублей за 1000 символов без пробелов. (Веб-мани или Яндекс-деньги); Требования к написанию: Необходимо разбираться в теме+дано подробное техническое задание с планом текста, ...
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Все привет!
Необходимо написать коммерческое предложение по тематики Разнорабочие, Маляры и Грузчики. Компания предоставляет на рынке разнорабочих, и для этого нужно написать коммерческое предложения которое будем отправлять компаниям и потенциальным клиентам.
Общую информацию о компании и об услугах можно будет узнать с нашего сайта.
Напишите пожалуйста примерные сроки и стоимость.
С уважением,
Сырым
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