Все привет!

Необходимо написать коммерческое предложение по тематики Разнорабочие, Маляры и Грузчики. Компания предоставляет на рынке разнорабочих, и для этого нужно написать коммерческое предложения которое будем отправлять компаниям и потенциальным клиентам.

Общую информацию о компании и об услугах можно будет узнать с нашего сайта.

Напишите пожалуйста примерные сроки и стоимость.

С уважением,

Сырым