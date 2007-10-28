Контент для сайта рекламного агентства

Здравствуйте. Срочно нужно написать контент (текст) для страниц сайта рекламного агентства. Обьем - 25000 - 50000 знаков.

Опыт работы в написании текстов рекламной тематики обязательно.

Если у Вас есть желание выполнить эту работу - icq 177626682.

По возможности требуется его же перевод на украинский и английский языки.