Контент для сайта рекламного агентства

$500
КопирайтингЗакрыт7 заявок525 просмотров
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Здравствуйте. Срочно нужно написать контент (текст) для страниц сайта рекламного агентства. Обьем - 25000 - 50000 знаков.

Опыт работы в написании текстов рекламной тематики обязательно.

Если у Вас есть желание выполнить эту работу - icq 177626682.

По возможности требуется его же перевод на украинский и английский языки.

16 лет назад
urd
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)
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