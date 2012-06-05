Контент для сайта сео/дизайн студии.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки274 просмотра

Требуется грамотный копирайтер для написания контента для сайта сео/дизайн студии. Оплата за 1000 знаков — не более 150 рублей.

Первый текст — текст на главную страницу. 5000–6000 знаков. Необходима легкость чтения контента и отсутствие чрезмерной сухости + желательны какие-либо разбавляющие элементы в контенте. Нужен привлекательный информативный рекламный текст. Тематика: разработка и продвижение сайтов, примерно по 50% всего текста на каждое направление.

Если есть примеры именно по этой тематике, это будет плюсом. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Просьба - в личку НЕ писать. Неудобно это.

13 лет назад
Redbitmedia
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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