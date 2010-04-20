Контент-менеджер для постоянного сотрудничества

Здравствуйте. Интернет-проект "Украинский консенсус", ориентированный на поиск взаимопонимания между различными языковыми, религиозными группами Украины, развитие диалога между Востоком и Западом, построение общих целей и приоритетов на будущее, приглашает к сотрудничеству автором статей. Приблизительные направления для ...
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Доброго дня уважаемые фрилансеры!
Компании idweb.ru в связи с расширением требуется контент-менеджер для наполнения информацией проектов нашей студии. НЕ КОПИ ПАСТ!!!!
Требования:
- отличное владение русским языком
- умение извлекать их предоставленной информации смысл и правильно его преподносить в текстах
- возможность при необходимости написания небольших текстов разного направления (тематика проектов которые создаёт наша студия абсолютно различная)
- постоянное нахождение в сети в течении дня для получения задания и работы в целом (аська или скайп)
- навыки работы с различными админками (друпал, вордпресс итд)
Для того чтобы мы рассмотрели вашу вакансию укажите:
- ваши контактные данные ( не надо писать смотрите портфолио или ГОТОВ)
- цены на ваши работы с примером
- ваши умения и навыки в целом
- предложения оставлять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тут
С выбранными кандидатами мы свяжемся сами для получения тестового оплачиваемого задания.
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