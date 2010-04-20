Контент-менеджер для постоянного сотрудничества

КопирайтингЗавершен5 заявок360 просмотров
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Доброго дня уважаемые фрилансеры!

Компании idweb.ru в связи с расширением требуется контент-менеджер для наполнения информацией проектов нашей студии. НЕ КОПИ ПАСТ!!!!

Требования:

- отличное владение русским языком

- умение извлекать их предоставленной информации смысл и правильно его преподносить в текстах

- возможность при необходимости написания небольших текстов разного направления (тематика проектов которые создаёт наша студия абсолютно различная)

- постоянное нахождение в сети в течении дня для получения задания и работы в целом (аська или скайп)

- навыки работы с различными админками (друпал, вордпресс итд)

Для того чтобы мы рассмотрели вашу вакансию укажите:

- ваши контактные данные ( не надо писать смотрите портфолио или ГОТОВ)

- цены на ваши работы с примером

- ваши умения и навыки в целом

- предложения оставлять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тут

С выбранными кандидатами мы свяжемся сами для получения тестового оплачиваемого задания.

14 лет назад
saniushka
40 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
gvendilone
Светлана 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$30
Отлично справилась с работой. Рекомендую всем. Быстро ознакомилась с новой КМС админкой и чётко всё в срок. Планирую и дальше работать по проектам.
Очень чуткий и понимающий заказчик. Рекомендую!
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