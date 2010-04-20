Контент-менеджер для постоянного сотрудничества

Доброго дня уважаемые фрилансеры!

Компании idweb.ru в связи с расширением требуется контент-менеджер для наполнения информацией проектов нашей студии. НЕ КОПИ ПАСТ!!!!

Требования:

- отличное владение русским языком

- умение извлекать их предоставленной информации смысл и правильно его преподносить в текстах

- возможность при необходимости написания небольших текстов разного направления (тематика проектов которые создаёт наша студия абсолютно различная)

- постоянное нахождение в сети в течении дня для получения задания и работы в целом (аська или скайп)

- навыки работы с различными админками (друпал, вордпресс итд)

Для того чтобы мы рассмотрели вашу вакансию укажите:

- ваши контактные данные ( не надо писать смотрите портфолио или ГОТОВ)

- цены на ваши работы с примером

- ваши умения и навыки в целом

- предложения оставлять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тут

С выбранными кандидатами мы свяжемся сами для получения тестового оплачиваемого задания.